На Львівщині від коронавірусу померло подружжя лікарів

З різницею в один день від ускладнень, спричинених COVID-19, померло подружжя лікарів Сокальської районної центральної лікарні - Ганна та Богдан Городенчуки.

Про це повідомив головний лікар Сокальської центральної районної лікарні Роман Швед у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

Подружжя лікарів кілька тижнів боролися з коронавірусом у львівській лікарні, 10 листопада помер чоловік, а 11-го – дружина.

«Клятий коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославовича Городенчуків!!! Ще одні лікарі! Подружжя лікарів! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Вчора зупинилося серце Богдана Ярославовича, сьогодні Ганни Миколаївни... Повірити неможливо... Світла та вічна пам'ять!», - написав Швед.

79-річна Ганна Городенчук була завідувачем гінекологічним відділенням, а її чоловік 80-річний Богдан Городенчук був завідувачем лабораторії та гастроентерологом у Сокальській центральній районній лікарні.

За даними комісії з питань охорони здоров’я Громадської ради при Львівській ОДА, на Львівщині на COVID-19 захворіли 2 964 медичних працівника. З них: 1 158 - середній медичний персонал; 453 - молодший медперсонал; 289 - немедичний персонал. Внаслідок коронавірусної хвороби померло 33 особи. Серед лікарів на коронавірус захворіло 1 064 особи, з них 15 померли.

За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 35 535 випадків інфікування коронавірусом, з них 1023 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 2 137 ПЛР-тестів. Відтак, 547 — позитивні. Серед них львів'ян — 242.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зареєстровано 198 летальних випадків, водночас одужало 6 235 осіб за останню добу. Загалом, за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9 145.