У міській лікарні Житомира один лікар допомагає 20-30 COVID-хворим

У міській лікарні Житомира №2 ім. В.П. Павлусенка одному лікарю доводиться надавати допомогу 20-30 хворим на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу СК1 повідомив завідувач міським центром ішемічної хвороби та некоронарногенних захворювань серця, завідувач інфекційним відділенням лікарні №2 Олесь Кутній, передає кореспондент Укрінформу.

«Навантаження, яке ми несемо, за межами можливостей. У нас великий об’єм роботи для медсестер, санітарок і лікарів. Навантаження на лікаря доходить до 20-30 хворих, а це пацієнти у стані середньої тяжкості та у тяжкому стані. У своєму відділенні я не бачив ще лікаря, який би не перепрацьовував», - зазначив Кутній.

За його словами, у лікарні №2 розгорнули 200 місць для хворих із коронавірусом, з яких 155 уже зайняті. За добу в медзаклад госпіталізували 42 пацієнтів.

Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка належить до медичних закладів другої хвилі для лікування COVID-19. До надання допомоги інфікованим її залучили 17 вересня.

На Житомирщині підтверджено 16 589 випадків COVID-19, одужали 9 077 осіб, 290 - померли.

В області "червоний" рівень епіднебезпеки встановлений у містах Житомир, Бердичів, Коростень, Малин, Новоград-Волинський та в Андрушівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростишівському, Лугинському, Любарському, Народицькому, Овруцькому, Попільнянському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 листопада в Україні лабораторно підтвердили 430 467 випадків COVID-19, із них за добу – 9850.