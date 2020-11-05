Житомирська райлікарня переповнена COVID-хворими

Житомирська центральна районна лікарня заповнена пацієнтами з коронавірусом на 107,5%.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську райдержадміністрацію.

«Станом на 5 листопада рівень заповненості ліжок у КНП «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради, яку визначено для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 107,5% (86 з 80 ліжок)», - йдеться у повідомленні.

До райлікарні госпіталізують пацієнтів із Черняхівського, Попільнянського, Пулинського, Житомирського, Ружинського, Бердичівського районів та Бердичева.

Зазначається, що до 10 листопада Житомирську районну лікарню мають перепрофілювати під прийом хворих на коронавірус з 205 ліжками.

На Житомирщині підтверджено 16 589 випадків COVID-19, 9 077 осіб одужали, 290 померли.

В області "червоний" рівень епіднебезпеки встановлений у містах Житомир, Бердичів, Коростень, Малин, Новоград-Волинський та в Андрушівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростишівському, Лугинському, Любарському, Народицькому, Овруцькому, Попільнянському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 листопада в Україні лабораторно підтвердили 430 467 випадків COVID-19, з них за добу – 9850.