Приватні лабораторії вже провели 12 тисяч ПЛР-тестів за бюджетні кошти - МОЗ

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Приватні лабораторії, яким уряд дозволив допомагати тестувати за бюджетні кошти методом ПЛР, вже здійснили 12 тисяч досліджень, які повністю безоплатні для пацієнта”, - сказав Ляшко.

Ляшко нагадав, як людина з підозрою на COVID-19 може пройти безоплатне тестування – для цього при появі симптомів коронавірусної хвороби необхідно зателефонувати сімейному лікарю або, якщо лікар недоступний, на гарячу лінію чи 103, після чого за викликом сімейного лікаря чи диспетчера до пацієнта має приїхати мобільна бригада і взяти зразки на аналіз.

За його словами, державні лабораторії, куди зразки доставляють, оцінюють свої потужності, і якщо завантаженість дослідженнями висока, то за контрактом певну частину зразків протягом 24 годин передають приватним лабораторіям.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу – 9 850.

За даними МОЗ, від початку пандемії в Україні проведено 3 470 669 ПЛР-тестувань.