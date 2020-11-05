Щеплення від грипу може полегшити перебіг COVID-19

Вчені з Флоридського університету встановили, що пацієнтів із коронавірусом, які були вакциновані проти грипу, рідше госпіталізують, ніж нещеплених.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Medical Xpress.

Зокрема, під час ретроспективного дослідження 2 005 пацієнтів віком від 18 років, у яких був виявлений COVID-19, вчені з'ясували, що нещеплених від грипу впродовж року пацієнтів із коронавірусом у 2,44 рази частіше госпіталізували, ніж щеплених.

Також вчені встановили, що нещеплені від грипу люди з коронавірусом у 3,29 рази частіше потрапляли в реанімацію.

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«Однією з найбільших наших проблем, пов’язаних із будь-якими профілактичними заходами, є переконати людей зробити їх. Тож, можливо, це (дослідження – ред.) буде поштовхом для людей, щоб вони зробили щеплення від грипу», - заявили вчені.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 перевищила 48,4 млн осіб. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.