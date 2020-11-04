У Києві зафіксували майже 10 тисяч випадків грипу та ГРВІ

На сьогодні в столиці зареєстровано майже 10 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Окрім коронавірусу, зараз загострилися сезонні захворювання, зокрема грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстровано майже 10 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що симптоми цих захворювань та їх перебіг у порівнянні з коронавірусом - дещо різні.

"Тому будьте уважними до свого здоров'я і при перших же ознаках захворювання звертайтеся до сімейного лікаря", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, у Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 вже 40 390, за добу - 856.

В Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вже 176 404, померла 7731 людина.