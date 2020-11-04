У Києві 856 нових випадків коронавірусу, 17 хворих померли

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 вже 40 390, за добу - 856.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих за весь період пандемії - 856 випадків. Померли 17 людей. Всього коронавірус у столиці забрав життя 816 осіб", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 456 жінок віком від 19 до 90 років і 34 дівчинки від двох місяців до 17 років. А також 334 чоловіки віком від 18 до 83 рокiв та 32 хлопчики від п'ятнадцяти днів до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медики.

Одужали в столиці 268 людей. Всього коронавірус подолали 13 421 мешканець Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 132, Деснянському – 109 та в Солом'янському районі – 98 випадків", - повідомив Кличко.

В Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вже 176 404, померла 7731 людина.