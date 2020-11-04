Кличко вилікувався від COVID-19

Київський міський голова Віталій Кличко поінформував, що тест на коронавірус, який він здав, показав негативний результат.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу в середу.

"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. Я почуваю себе добре, тобто зараз вже повний сил і готовий працювати", - сказав він.

24 жовтня Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Згодом мер поінформував, що повторний тест, який він здав на COVID-19, був позитивний, однак він почувається добре та працює з дому.