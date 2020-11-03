На виборах мера Києва лідирує Кличко — ТВК
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.
"Станом на сьогоднішній день Київська міська комісія прийняла і врахувала відомості з 7 територіальних виборчих округів по місту Києву. Всього територіальних виборчих округів у нас 13. І вже по 7-ми ми маємо результати про вибори Київського міської голови і Київради. Попередньо хочемо зазначити, що на мерських перегонах лідирує чинний мер, але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони, і всі територіальні виборчі округи будуть опрацьовані членами Київської міської виборчрї комісії", - сказав Нілов.
Він зазначив, що протоколи надійшли з 10 територіальних виборчих комісій і прийняті та враховані від Голосіївської, Дарницької, Дніпровської, Печерської, Подільської та Солом'янської територіальних виборчих комісій.
"Якщо казати по цифрах, то ми на сьогоднішній день обробили вже 56%, якщо враховувати виборчі дільниці. Тобто, враховано результат по 56% виборчих дільницях у місті Києві", - зазначив він.
Як повідомлялося, чинний Київський міський голова Віталій Кличко за даними паралельного підрахунку партії "УДАР" перемагає у першому турі виборів, набираючи 50,9% голосів.
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.
Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити результати виборів мера Києва та депутатів міськради не пізніше 6 листопада.