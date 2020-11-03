На виборах мера Києва лідирує Кличко — ТВК

Київська міська територіальна виборча комісія опрацювала протоколи із семи територіальних виборчих округів у столиці. За попередніми підрахункам, на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

"Станом на сьогоднішній день Київська міська комісія прийняла і врахувала відомості з 7 територіальних виборчих округів по місту Києву. Всього територіальних виборчих округів у нас 13. І вже по 7-ми ми маємо результати про вибори Київського міської голови і Київради. Попередньо хочемо зазначити, що на мерських перегонах лідирує чинний мер, але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони, і всі територіальні виборчі округи будуть опрацьовані членами Київської міської виборчрї комісії", - сказав Нілов.

Він зазначив, що протоколи надійшли з 10 територіальних виборчих комісій і прийняті та враховані від Голосіївської, Дарницької, Дніпровської, Печерської, Подільської та Солом'янської територіальних виборчих комісій.

"Якщо казати по цифрах, то ми на сьогоднішній день обробили вже 56%, якщо враховувати виборчі дільниці. Тобто, враховано результат по 56% виборчих дільницях у місті Києві", - зазначив він.

Як повідомлялося, чинний Київський міський голова Віталій Кличко за даними паралельного підрахунку партії "УДАР" перемагає у першому турі виборів, набираючи 50,9% голосів.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

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Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити результати виборів мера Києва та депутатів міськради не пізніше 6 листопада.