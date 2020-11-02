Хворий на COVID-19 Кличко розповів, як почувається

Київський міський голова Віталій Кличко, який заразився коронавірусом, почувається добре та сподівається найближчим часом повернутися на роботу в офіс.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко сказав на брифінгу у понеділок.

"Почуваюся дуже добре. Сподіваюся, що найближчий час повернуся до роботи не дистанційно, вже з офісу", - зазначив він.

Як повідомлялося, 24 жовтня Київський міський голова Віталій Кличко поінформував, що отримав позитивний тест на коронавірус.

За його словами, він почувається добре та працює з дому.