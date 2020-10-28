Київський міський голова Віталій Кличко подякував киянам за підтримку на виборах мера Києва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу, коментуючи інформацію про свою перемогу в першому турі виборів.

"Щодо виборів, для мене велика честь і велика відповідальність...У порівнянні з п'ятьма роками, збільшилась підтримка (киян - ред.) майже на 10%, я вважаю це великим кредитом довіри", - сказав Кличко.

За його словами, понад 50% голосів, які віддали виборці за нього, - це показник того, що столиця змінюється і рухається в правильному напрямку.

"Я продовжую працювати над перетворенням столиці, заради нашого міста. У нас зараз залишається багато викликів: боротьба з пандемією, захист здоров'я та життя людей, підтримка соціально незахищених верств населення, підтримка нашої економіки в умовах коронавірусу, підтримка бізнесу", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, чинний Київський міський голова Віталій Кличко, за даними паралельного підрахунку партії "УДАР," перемагає у першому турі виборів, набравши 50,9% голосів.

Водночас Київська міська ТВК поки ще не отримувала протоколів від районних територіальних виборчих комісій, тому говорити про результати виборів мера Києва поки не може.

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25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.