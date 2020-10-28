Кличко подякував киянам за підтримку на виборах

Кличко подякував киянам за підтримку на виборах

Укрінформ
Київський міський голова Віталій Кличко подякував киянам за підтримку на виборах мера Києва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу, коментуючи інформацію про свою перемогу в першому турі виборів.

"Щодо виборів, для мене велика честь і велика відповідальність...У порівнянні з п'ятьма роками, збільшилась підтримка (киян - ред.) майже на 10%, я вважаю це великим кредитом довіри", - сказав Кличко.

За його словами, понад 50% голосів, які віддали виборці за нього, - це показник того, що столиця змінюється і рухається в правильному напрямку.

"Я продовжую працювати над перетворенням столиці, заради нашого міста. У нас зараз залишається багато викликів: боротьба з пандемією, захист здоров'я та життя людей, підтримка соціально незахищених верств населення, підтримка нашої економіки в умовах коронавірусу, підтримка бізнесу", - зазначив Кличко.

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Як повідомлялося, чинний Київський міський голова Віталій Кличко, за даними паралельного підрахунку партії "УДАР," перемагає у першому турі виборів, набравши 50,9% голосів.

Водночас Київська міська ТВК поки ще не отримувала протоколів від районних територіальних виборчих комісій, тому говорити про результати виборів мера Києва поки не може.

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25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

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