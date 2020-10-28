Сезон грипу: за тиждень в Україні – понад 163 тисячі нових хворих

В Україні за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 163 314 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (19–25.10) на ГРВІ захворіло 163 314 людей, з яких 34,9% - діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 429,8 на 100 000 населення, що на 11% менше епідемічного порога по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 9 055 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 11 605 осіб. У країні не зареєстровано циркуляції вірусів грипу. Повідомлень про летальні випадки за тиждень не надходило.

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Як повідомляється, з початку сезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на 3,9% більше аналогічного періоду минулого сезону; з 28 вересня до 25 жовтня 2020 року перехворіло 1,6% населення країни; госпіталізовано 1,4% хворих, із них 3 691 — дитина віком до 17 років.

Як повідомляв Укрінформ, до України упродовж жовтня-листопада планують завезти понад 650 тисяч доз вакцини проти грипу.