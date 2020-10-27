В Україні почалася вакцинація від грипу

В Україну поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОЗ з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

"До епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу. Найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють із хворими на коронавірусну інфекцію", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей.

"Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19", - сказав Ляшко.

За його словами, до епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 500 тис. доз вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотирьохвалентна); 45 тис. доз вакцини «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, трьохвалентна); 120 тис. доз вакцини «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, трьохвалентна).

У МОЗ нагадали, що минулого епідсезону в Україні вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти планувало закупити 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб, які належать до груп ризику.