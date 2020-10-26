З початку року у Києві - майже 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ

У Києві за 43-й тиждень 2020 року зареєстрували 10 804 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 33,6% у порівнянні з попереднім тижнем. Так, дітей захворіло – 4 955 (зростання на 22,7%), дорослих – 5 849 (зростання на 44,5%)", - йдеться у повідомленні.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 51,4%. Наразі показник захворюваності становить 364,1.

У структурі захворюваності діти становлять 45,9%, а на попередньому тижні – 49,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% – зареєстровано 2 492 випадки.

До медичних закладів за 43-й тиждень госпіталізовані 35 осіб, із них 14 – діти.

Як повідомлялося, в Києві за минулу добу захворіли на коронавірусну хворобу 308 людей, 15 хворих померли.

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В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.