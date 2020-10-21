В Україні за тиждень виявили 145 тисяч хворих з ГРВІ

В Україні за тиждень виявили 145 тисяч хворих з ГРВІ

Укрінформ
В Україні за минулий тиждень на ГРВІ захворіло 145 165 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (12 – 18.10.2020) на ГРВІ захворіло 145 165 осіб, із них 41,5 % діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 382,1 на 100 тисяч населення, що на 20,9 % менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку сезону по Україні: інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ на 3,2 % більше аналогічного періоду минулого сезону. Зокрема, з 28 вересня до 18 жовтня 2020 року на ГРВІ перехворіло 1,2 % населення країни, госпіталізовано 1,4 % від захворілих, із них 2760 дітей віком до 17 років.

Як повідомляється, за тиждень проти грипу щеплено 2 074 особи, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 2 503 особи. Циркуляція вірусів грипу не зареєстрована.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти планує закупити 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб, які належать до груп ризику.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.

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