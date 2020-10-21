В Україні за тиждень виявили 145 тисяч хворих з ГРВІ

В Україні за минулий тиждень на ГРВІ захворіло 145 165 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (12 – 18.10.2020) на ГРВІ захворіло 145 165 осіб, із них 41,5 % діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 382,1 на 100 тисяч населення, що на 20,9 % менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку сезону по Україні: інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ на 3,2 % більше аналогічного періоду минулого сезону. Зокрема, з 28 вересня до 18 жовтня 2020 року на ГРВІ перехворіло 1,2 % населення країни, госпіталізовано 1,4 % від захворілих, із них 2760 дітей віком до 17 років.

Як повідомляється, за тиждень проти грипу щеплено 2 074 особи, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 2 503 особи. Циркуляція вірусів грипу не зареєстрована.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти планує закупити 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб, які належать до груп ризику.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.