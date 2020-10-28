В Україну збираються завезти понад 650 тисяч доз вакцини проти грипу

Цьогоріч до України упродовж жовтня-листопада збираються завезти понад 650 тисяч доз вакцини проти грипу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"У цьому році загальна кількість вакцин, які збираються завезти на наш ринок світові виробники, це більше ніж 650 тисяч доз. Це близько 500 тисяч доз «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер»), вакцини виробника «Грін Кросс Корпорейшн», і вакцини «Абботт Біолоджікалз Б.В.» з Нідерландів. Всі ці вакцини будуть завезені протягом жовтня-листопада. Вже розпочалося постачання цієї вакцини, і вже вакцина з'являється в аптеках та медичних закладах", - сказав Степанов.

Він зазначив, що минулого року загальна кількість людей, які були вакциновані від грипу по країні складало 238 тисяч людей. За його словами, привезення таких вакцин в Україну це - суто комерційний ринок.

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"Хочу наголосити, що це питання лежить в площині комерційного ринку, виходячи з того попиту, який є в Україні. Водночас МОЗ весь час при підготовці до сезону грипу домовлялося з виробниками, щоби вони збільшили кількість вакцин, які завезуть в Україну. Окрім того, у нас є відповідні кошти, які передбачені в бюджеті, й ми зараз закуповуємо вакцину за бюджетні кошти, для того, щоб провести імунізацію, щеплення груп ризику, у тому числі медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус", - сказав Степанов.

Він висловив сподівання, що з часом в Україні також відновлять виробництво вакцин.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти планувало закупити 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб, які належать до груп ризику.