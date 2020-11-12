Приватні лабораторії проводять 30% усіх ПЛР-тестів – Ляшко

Приватні лабораторії проводять 30 відсотків від усієї кількості ПЛР-досліджень на коронавірус.

На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондет Укрінформу.

"Буду спростовувати чутки, які ширяться соціальними мережами, що 80% досліджень проводяться приватними лабораторіями. За листопад і жовтень приватними лабораторіями проводиться 12 тисяч досліджень на добу, що становить 30% від усіх досліджень, що проводяться в нашій державі", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що станом на листопад до досліджень методом ПЛР долучено 124 лабораторії всіх форм власності, з них 66 лабораторій, розміщених в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, і 58 - приватних медзакладів.

Як повідомлося, станом на 12 листопада в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9145. За минулу добу виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.

За даними МОЗ, від початку пандемії в Україні проведено 3 470 669 ПЛР-тестувань.