Мер Франківська виступив проти карантину вихідного дня: Це рішення нічого не дасть

Таку думку про карантин вихідного дня висловив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс», передає кореспондент Укрінформу.

«Карантин вихідного дня – це половинчасте рішення. Мовляв, треба щось робити, але, щоб не закривати бізнес повністю, то давайте це зробимо у суботу і неділю… Люди обурені подвійними стандартами, бо тим же «Епіцентрам» дозволено працювати», - зазначив Марцінків.

Він додав, що особисто не є прихильником таких рішень. Вважає, що вони нічого суттєво не змінять і призведуть до звільнення людей та економічних втрат у громадах. Мер Франківська зізнався, що є прихильником обмеження роботи торговельно-розважальних закладів та ресторанів на нічний час з 22 години, і переконаний, що у період пандемії краще має працювати поліція та інші правоохоронні органи.

«Треба попереджати, а не закривати», - переконаний мер.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.

Станом на 12 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 26 252 випадках, в Україні цей показник сягає 500 865 випадків. За останню добу зафіксовані 11 057 нових випадків коронавірусу.