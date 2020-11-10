У лікарні Мечникова лежать 700 тяжких COVID-хворих - Степанов

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. Мечникова кількість хворих з важкою формою коронавірусу зросла до 700 - на відміну від першої хвилі, коли таких налічувалося до 50 осіб.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Лікарі кажуть, що останнім часом у рази зросла кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19. Якщо у так звану першу хвилю ‎у медзакладі було 50 важких хворих з коронавірусом, то зараз пацієнтів у тяжкому стані нараховується вже 700", - зазначив міністр.

Брифінг Максима Степанова у Дніпрі / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

За його словами, серед основних причин такої ситуації медики називають, зокрема, й пізні звернення. Люди займаються самолікуванням або ж запозичують схеми прийому ліків, які були прописані їхнім знайомим, тому втрачається життєво важливий час, наголосив Степанов.

Також у медзакладах прогнозують нестачу кадрів. Одна з причин — приватні клініки «переманюють» спеціалістів більш вигідними умовами оплати праці. Однак міністр сподівається, що в бюджеті на наступний рік будуть закладені зарплати лікарів на рівні мінімум 22 тис. грн, медсестер — від 16 до 18 тис. грн.

Степанов сьогодні працює в Дніпропетровській області, де планує відвідати також Слобожанську центральну лікарню та міські клінічні лікарні №4 і №16 у Дніпрі.

Фото: Максим Степанов / Фейсбук