У жодній області лікарні для пацієнтів з COVID-19 не заповнені на 100% - Степанов

Ситуація із заповненістю лікарень пацієнтами з COVID-19 напружена в кількох областях, але в жодному регіоні показник не сягає 100%.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“У нас немає на 100% заповненості ліжок в жодній області. У нас напружена ситуація в Донецькій, Сумській областях, але це не 100%... Зараз немає жодного регіону, де були б заповнені 100% ліжок, виділених для лікування хворих на COVID-19”, - повідомив очільник МОЗ.

Він додав, що з 50 тисяч ліжок, відведених під лікування хворих на COVID-19, станом на ранок 9 листопада було заповнено 28 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, 8 листопада рівень заповненості ліжок в Україні становив 62,4%. У Донецькій області це показник дорівнював 72%, у Сумській - 70,1%. Найвищий рівень зафіксовано на Полтавщині (92,5%) та Рівненщині (82,9%).

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що МОЗ має на меті збільшити фонд, відведений для лікування COVID-19, до 80 тисяч ліжок.