На Житомирщині 8 із 19 лікарень переповнені хворими на COVID-19

На Житомирщині хворими переповнені 8 із 19 лікарень, де надають допомогу інфікованим COVID-19.

Про це на брифінгу повідомила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Найбільше заповнені (хворими на COVID-19 – ред.) Малинська міська лікарня, Новоград-Волинське міжрайонне територіальне медичне об’єднання, Коростенська центральна лікарня, центральна районна лікарня Житомирської районної ради, лікарня №2 Житомирської міської ради, Хорошівська центральна районна лікарня, Андрушівська центральна районна лікарня та Романівська лікарня», - зауважила Остапченко.

Загалом в області 19 лікарень включені до переліку закладів, які надають допомогу хворим із COVID-19.

Завантаженість лікарень області такими хворими становить 66,2%.

Загалом на Житомирщині підтверджено 18 970 випадків COVID-19, 30 301 особа одужала, 308 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтвердили 469 018 випадків COVID-19, з них за добу – 8 687.