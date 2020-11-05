У Харкові розроблятимуть напівпровідники для сонячних батарей Узбекистану

У Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) розроблятимуть напівпровідники для сонячних батарей Узбекистану. Договір про співробітництво з науково-технічної, навчальної та виробничої діяльності підписали ректор ХНУРЕ професор Валерій Семенець та директор Фізико-технічного інституту АН Республіки Узбекистан, професор Садулли Лутпуллаєв.

Коментар за фактом події кореспондентові Укрінформу дав координатор договору, старший викладач університету радіоелектроніки, кандидат технічних наук Олександр Мягкий.

"Це перший договір про співробітництво ХНУРЕ з академічним науково-дослідним інститутом Узбекистану, хоча міжнародні договори пов'язують наш університет з десятками країн ближнього і дальнього зарубіжжя. Ініціатором договору стала узбецька сторона, яку зацікавили наші розробки у сфері напівпровідників, у тому числі ті, що підвищують ефективність сонячних батарей. Це важливо для економіки країни, де кількість сонячних днів у році перевищує середні європейські показники. Розроблені нами напівпровідники будуть виготовлені на виробничих потужностях Узбекистану", - зазначив Мягкий.

За його словами, договір також передбачає обмін аспірантами і стажистами - спеціалістами в галузі загальної фізики. Заплановані спільні наукові конференції. В умовах карантину, який діє і в Україні, і в Узбекистані, вони будуть проводитися в режимі онлайн.

"Для нас, конкретно для кафедри загальної фізики, привабливою є можливість використання лабораторної бази узбецького Інституту, де діє унікальна установка для виробництва напівпровідників", - додав Мягкий.

Він додав, що договір також включає в себе співробітництво з інноваційної діяльності, розробки та впровадження нових технологій, створення спільних наукових колективів. На всіх рівнях передбачається залучення до співпраці молодих науковців.

Харківський національний університет радіоелектроніки, створений у 60-і роки на базі Інституту гірського машинобудування, автоматизації та обчислювальної техніки, налічує 8 факультетів, більш як 8 тисяч студентів і здійснює їх підготовку за 33-ма спеціальностями. В університеті працюють близько 100 докторів наук, професорів, 350 кандидатів наук, доцентів.