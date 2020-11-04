На Донеччині вже 45 лікарень готові приймати хворих з коронавірусом

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 4 листопада під час брифінгу в Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами Управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Нічого не змінилося з кількістю лікарень, які визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, - їх 28. Але всього в області є 45 лікарень, які готові на сьогодні приймати хворих з коронавірусом», - сказав Педенко та додав, що у цих 45 лікарнях 2 528 ліжок виділено для хворих на коронавірус.

За його словами, в цих медзакладах знаходиться 244 апарати ШВЛ експертного класу і 484 концентратори різного об’єму. Забезпеченість ліжок кисневими концентраторами та централізованою подачею кисню становить 46% від виділених ліжок.

Також Педенко уточнив, що з 28 лікарень, які визначені для госпіталізації ковідних пацієнтів, 19 лікарень вже уклали договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), а 9 - ще очікують (три заяви на сьогодні розглядаються, одна заява перероблена і надана повторно, п’ять - очікують на розгляд).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 листопада в Україні лабораторно підтверджено 420 617 випадків зараження коронавірусом, з них за добу – 9 524.

В Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 12 372 осіб, з них 4364 одужали, 161 випадок летальний.