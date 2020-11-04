Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня переповнена

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний директор КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Роман Остяк.

«У нас лікарня теж переповнена. Місць немає. Ми поставили 10 ліжок без реєстрації, зайняті і ті. Загалом 150 хворих в лікарні. Засобів захисту вистачає. Не вистачає ліків, грошей на зарплату і медичних працівників. Їх скоро не буде…. Люди втомились, виснажились психологічно. Половина медичних працівників похворіли. Сьогодні ми шукаємо і готові вже взяти на роботу 10 медичних сестер», - зазначає Остяк.

Він уточнює, що люди в лікарні нині працюють на 1,5 -2 ставки і по 300% доплат до зарплати в медзакладі не вистачає. Також лікарі бачать доцільність переглянути пакет медичних послуг.

«Ті медикаменти, антибіотики, які коштують 25 чи 40 гривень, не дуже діють. Ми закупити їх не можемо. Переглянути треба пакет. Це може зробити НСЗУ, а уряд мав би скерувати додаткові кошти, бо якщо цього не буде, то звідки взяти на все гроші. Вважаю, якщо хворим давати Цефалоспорини (група β-лактамних антибіотиків, в основі яких лежить 7-аміноцефалоспоринова кислота – ред.), то лише 4-го покоління. Ми даємо два-три антибіотики. Тоді хворі швидко одужують і не вимагають переходу на кисневу терапію. Хворого можна швидше виписувати і оборот ліжок теж прискорюється. Тоді можна більше людей госпіталізувати», - переконаний гендиректор.

Він додає, що обласна інфекційна лікарня нині також потребує збільшення кисневих точок. У медзакладі вже є готовий проєкт, але з його виконанням є проблеми. Потреба лікарні – 137 кисневих точок з розрахунку по 2 – у кожній палаті. Нині в обласній інфекційній є лише 12 каналів для забезпечення кисневої терапії.

Як повідомляло агентство, Івано-Франківськ третій тиждень поспіль знаходиться у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Раніше дві міські лікарні, які приймають хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, повідомили про нестачу ліжко-місць. Влада Івано-Франківська розгортає додаткові ліжка у міському перинатальному центрі та в дитячій лікарні.

Станом на 4 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 22047 випадках, в Україні цей показник сягає 420 617 випадків, за останню добу зафіксовані 9524 нових випадки.