Для хворих із COVID-19 на Донеччині підготували ще дві лікарні третьої черги

На додачу до 28 лікарень Донеччини, призначених для хворих на COVID-19, підготовлено ще два медзаклади третьої черги.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 3 листопада на брифінгу у Краматорську повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«28 закладів охорони здоров’я у Донецькій області визначені для госпіталізації хворих та пацієнтів з підозрою на COVID-19. Вже підготовлено два заклади третьої черги для розміщення хворих на COVID-19 – там є кисневі концентратори, кисень підведений до кожного ліжко-місця. Зараз поставлено завдання передбачити ще один з етапів – це так звані спецлокації. До середи будуть подані наші пропозиції до МОЗ щодо розміщення цих спецлокацій. Але це буде вже четверта черга», - розповів очільник області.

Він запевнив, що в регіоні «ситуація є контрольованою».

Загальна завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для профільної госпіталізації пацієнтів з СОVID-19, на Донеччині становить 67%, додав Кириленко.

Окрім того, як повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Володимир Колесник, в області чергу на ПЛР-дослідження скоротили більш ніж удвічі.

«Ми чергу зменшили з 7 тисяч більш ніж у два рази - вчора вже вона була 3178 осіб», - уточнив він, запевнивши, черга й надалі меншатиме.

За словами Колесника, ПЛР-лабораторія Краматорської філії Донецького обласного лабораторного центру за добу робить 180-190 тестів, а завдання стоїть вийти на 360 тестів.

Він пояснив, що зараз система пробопідготовки у цій лабораторії працює у ручному режимі, а автоматична станція, яку нададуть міжнародні організації, якраз дозволить вийти на 360 тестів за добу.

Павло Кириленко додав, що кількість проведених за добу тестувань методом ПЛР у регіоні загалом становить 1600. Зараз діють дев'ять лабораторій, які проводять такий аналіз - п'ять комунальних і чотири – приватні.

«За добу робимо в середньому 1600 тестів. Мало, я вам відверто кажу. Буде більше. З урахуванням збільшення випадків будемо збільшувати кількість тестів, завдання стоїть - 2500 у грудні», - заявив очільник області.

Кириленко також нагадав, що Донецька область перебуває у «помаранчевій» карантинній зоні, а Слов’янський район - у «червоній».

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні лабораторно підтверджено 411 093 випадків зараження коронавірусом, з них за добу – 8899.

У Донецькій області від початку епідемії COVID-19 виявили в 11 736 осіб. Одужали 4364 пацієнти, померли - 139.