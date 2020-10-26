У Маріуполі запрацювала нова ПЛР-лабораторія

У Маріуполі на базі міської лікарні №4 розпочала роботу ПЛР-лабораторія - десята у регіоні, що дало змогу збільшити кількість досліджень на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 26 жовтня під час пресбрифінгу у Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами Управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«З суботи ПЛР-лабораторія була запущена. Було встановлено сучасний потужний ампліфікатор, автоматичну станцію для пробопідготовки. За вихідні дні було зроблено, здається, 182 ПЛР-дослідження. Було знайдено 62 чи 63 позитивних результатів», - сказав Педенко.

Як повідомлялося, до цього дослідження на COVID-19 методом ПЛР у Донецькому регіоні проводили 9 лабораторій. Їх роботи було недостатньо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 348 924 випадків зараження коронавірусом, з них за добу – 5 426.

В Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 8703 осіб, з них 3316 одужав, 91 випадок – летальні.