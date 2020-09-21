У Краматорську відкрили нову ПЛР-лабораторію, подаровану ВООЗ

У Краматорську урочисто відкрили нову ПЛР-лабораторію, подаровану Європейським Бюро ВООЗ в Україні. Вона стала п’ятою у Донецькій області.

Як передає Укрінформ, нова ПЛР-лабораторія зможе робити на добу до 300 тестів на коронавірусну інфекцію, повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.

Зазначається, що участь у заході взяли заступник голови Донецької ОДА Денис Клюшников, в.о. ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Василь Гончаренко та експерт з лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров'я Лора Чернишова.

Гончаренко наголосив, що в новій лабораторії будуть проходити ПЛР-дослідження, які дають стовідсоткове підтвердження діагнозу.

«На даний момент лабораторія буде приймати лише зразки, спрямовані лікарями, можливості зробити тест без нагальної потреби або за кошти пацієнта поки що неможливо. Паралельно з відкриттям лабораторії будуть проходити навчання від спеціалістів ВООЗ з роботи з новим обладнанням, противірусної та протиепідемічної безпеки», - додав він.

Заступник очільника області Клюшников подякував міжнародним партнерам за своєчасну допомогу регіону.

В ОДА нагадали, що ПЛР-дослідження показує наявність/відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу. Матеріал для дослідження відбирають медичні працівники або представники мобільних медичних бригад.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 вересня в Україні лабораторно підтвердили 178 353 випадки COVID-19, з них за добу – 2 675.

В Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 2498 осіб, з них 1449 одужали, 48 випадків - летальні.