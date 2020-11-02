На Донеччині у лікарнях ліжка під «ковід» заповнені до 75%

На Донеччині ліжка в лікарнях для хворих на COVID-19 заповнені до 75%, загалом наразі у регіоні перебувають на лікуванні 6 743 пацієнтів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу в Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами Управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для профільної госпіталізації пацієнтів з СОVID-19, по Донецькій області складає від 65 до 75%. Це загальна кількість ліжок. Деякі лікарні заповнені більше, деякі – менше, але всі лікарні заповнені більше, ніж 50%», - сказав Педенко.

Він запевнив, що всі лікарні, які надають медичну допомогу хворим із COVID-19, окрім балонного кисню забезпечені кисневими концентраторами. «Якщо є затримка з постачанням балонного кисню, є кисневі концентратори, які надають можливість безперебійного надання кисню хворим», - заявив Педенко.

Він додав, що загалом із початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіли 11 234 особи, із них одужали 4 364 людей, ще 6 743 – продовжують лікування, як у стаціонарі, так і амбулаторно вдома. 127 випадків коронавірусної хвороби завершилися летально.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 листопада в Україні лабораторно підтверджено 402 194 випадків зараження коронавірусом, із них за добу – 6 754.