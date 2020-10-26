На Донеччині зайняті близько 90% ліжок для пацієнтів з COVID-19

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 26 жовтня під час пресбрифінгу у Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами Управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Заповненість ліжок складає близько 90%. На Донеччині на COVID-19 з початку пандемії захворіло 8703 особи, з них 492 дитини. 3316 одужало та 91 людина померла», - зазначив Олександр Педенко.

Він також додав, що до переліку закладів для лікування хворих з COVID-19 на Донеччині наразі включено вже 28 лікарень, в яких лікування проходять пацієнти з коронавірусною хворобою та пацієнти з підозрою на СОVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 348 924 випадків зараження коронавірусом, з них за добу – 5 426.