У трьох лікарнях Житомира додатково розгорнуть 185 COVID-ліжок

У трьох міських лікарнях Житомира додатково розгорнуть 185 ліжок для надання допомоги хворим із коронавірусом.

У трьох міських лікарнях Житомира додатково розгорнуть 185 ліжок для надання допомоги хворим із коронавірусом. Про це на брифінгу повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, передає кореспондент Укрінформу.

«Ситуація складна, бо ліжок залишилося мало. Ми сьогодні проводили нараду з головними лікарями, директорами комунальних підприємств і ще додатково відкриваємо ліжка у першій лікарні (міська лікарня №1), другій (№2), а також частину приміщень дитячої лікарні переводимо під COVID-19», - зазначив Сухомлин.

Він уточнив, що у першій лікарні додатково розгорнуть 25 ліжок, у другій – 80, у дитячій – 80.

Раніше у Житомирській ОДА інформували, що другу міську лікарню Житомира перепрофілюють повністю для надання допомоги хворим із коронавірусом. Утім Сухомлин наголосив, що там підготували пропозицію, аби зберегти можливість надання допомоги й іншим пацієнтам.

За словами мера, у другій лікарні наразі триває монтаж системи для кисню. Там буде циліндр із 7 тоннами кисню.

Друга міська лікарня є медзакладом другої хвилі для хворих на коронавірус, який уже залучили до надання допомоги таким пацієнтам.

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На Житомирщині підтверджено 15 362 випадки захворювання на COVID-19, 7 821 хворий одужав, 266 людей померли.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у містах Житомирі, Бердичеві, Коростені, Малині, Новограді-Волинському, а також в Андрушівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростишівському, Лугинському, Любарському, Народицькому, Овруцькому, Попільнянському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 листопада в Україні лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу 6754.