На Житомирщині бракує анестезіологів і медперсоналу для лікування COVID-хворих

На Житомирщині для лікування хворих із коронавірусом бракує анестезіологів та медичного персоналу середньої ланки.

Про це на брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Безумовно, бракує анестезіологів та середнього медичного персоналу. Ми зараз розглядаємо можливість підключення студентів, випускників медичних вишів для того, щоб розвантажити лікарів», - зазначив Бунечко.

Як зауважив в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Сергій Березовський, на Житомирщині від початку пандемії коронавірусом заразилися 574 медичні працівники, з яких наразі хворіють 60. Найбільше інфікованих медпрацівників у Любарському, Андрушівському районах, міських лікарнях №1 та №2 у Житомирі.

Загалом на Житомирщині підтверджено 15 362 випадки захворювання на COVID-19, 7 821 хворий одужав, 266 людей померли.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у містах Житомирі, Бердичеві, Коростені, Малині, Новограді-Волинському, а також в Андрушівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростишівському, Лугинському, Любарському, Народицькому, Овруцькому, Попільнянському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 листопада в Україні лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу 6754.

Фото: Андрія Скакодуба