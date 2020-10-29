У лікарнях Житомирщини вже зайняті майже 99% ліжок під «COVID»

На Житомирщині у лікарнях першої хвилі хворими на коронавірус та пацієнтами з підозрою на інфікування зайняті 98,8% ліжок.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«У закладах охорони здоров’я першої хвилі всього 1332 ліжка, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, з яких 696 зайняті хворими на COVID-19 та людьми з підозрою на COVID-19 620 (98,8% від загальної кількості ліжок)», - йдеться у повідомленні.

У лікарнях другої хвилі для госпіталізації хворих на COVID-19 є 313 ліжок. До надання допомоги пацієнтам в області вже залучили 5 лікарень другої хвилі.

На Житомирщині за минулу добу, 28 жовтня, від коронавірусу померли 13 людей, що є рекордним показником із початку пандемії.

Зокрема, як зазначають в ОДА, померли 80-річний житель міста Коростень, 69-річний чоловік із Новограда-Волинського, жінки віком 67, 82, 79 років та чоловіки 50, 67 та 63 років із Житомира, 85-ти та 58 річний жителі Бердичева, 49-річна жінка з Черняхівського району, 71-річний пацієнт із Хорошівського району та 87-річна жителька Андрушівського району.

За інформацією ОДА, станом на 27 жовтня, у лікарнях першої хвилі були зайняті 50,1% ліжок, а 28 жовтня – вже 87,9%.

На Житомирщині підтверджено 13 518 випадків коронавірусу, 7001 людина одужала, 239 померли.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у містах Бердичів, Коростень та у Бердичівському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.