У COVID-лікарнях Франківська заповнені всі ліжка - міськрада

В лікарнях Івано-Франківська, які приймають хворих із підозрою на COVID-19, заповнені всі місця.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на оперативній нараді у міськраді повідомила начальник управління охорони здоров’я Марія Бойко.

«Станом на ранок в наших лікарнях з пневмоніями та підозрами (на COVID-19 – ред.) госпіталізовані 399 людей. В Центральній міській клінічній лікарні – 265 осіб, в першій міській лікарні – 134 людини. Тобто, всі ліжка заповнені», - заявила Бойко.

За її словами, за останню добу з пневмоніями доправили у дві лікарні 44 хворих. За вихідні в Івано-Франківській ОТГ коронавірус лабораторно підтвердили у 366 осіб, з них 350 є мешканцями Івано-Франківська.

Бойко поінформувала, що госпіталізують людей виключно з високою температурою і підтвердженою пневмонією.

Міський голова Руслан Марцінків наголосив, що у медзакладах необхідно розгортати нові місця для хворих з підозрою на COVID-19 і не відмовляти людям, бо через цю ситуацію від них надходить багато скарг.

Станом на 27 жовтня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 18 915 випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомлялося, Івано-Франківськ з 26 жовтня перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки.