Вибух газу під Харковом: один постраждалий - у реанімації, ще п'ятеро у тяжкому стані

У реанімації опікового відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги ім. Мещанінова залишається один із постраждалих під час вибуху на газорегуляторному пункті в селищі "Березівське" під Харковом, стан ще п'ятьох постраждалих стабільно тяжкий.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів завідувач опікового відлілення цієї лікарні, заслужений лікар України Аслан Цогоєв.

"На сьогодні у реанімації залишається лише один із постраждалих від вибуху. У нього опіки до 40% поверхні тіла, до того ж дослідження головного мозку виявило дві гематоми. Хоча пацієнт не потребує операції, він залишається під наглядом у реанімації. Згодом його буде переведено до опікового відділення", - зазначив Цогоєв.

За його словами, у 5-х постраждалих, які перебувають в опіковому відділенні, стан стабільно тяжкий: "У них опіки від 20% до 40% тіла та травми. Серед них - постраждалий з опіками обличчя, якого нещодавно переведено з відділення політравми, де йому зробили операцію на передпліччі. Усі вони 5-й день у лікарні, і це ще замало, щоб говорити про одужання".

"Ще один із постраждалих з самого початку не був госпіталізований до опікового відділення. Він лікується у відділенні терапії через підвищення тиску", - додав лікар.

За його словами, процес лікування проводиться за протоколом, ліків достатньо: "Допомогу лікарні надає регіональна компанія "Харківгаз".

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 жовтня кількість жертв вибуху газу на Харківщині зросла: у реанімації помер один із 8 постраждалих, яких 28 жовтня госпіталізовано до Харківської міської лікарні швидкої допомоги: йому було 61 рік, він мав опіки 70 процентів поверхні тіла, черепно-мозкову травму та перелам стегна.

28 жовтня на газорегуляторному пункті в селищі "Березівське" під Харковом стався вибух природного газу. На місце події терміново виїхали бригада швидкої допомоги, слідчо-оперативна група та рятувальники зі спецтехнікою. Внаслідок вибуху на місці загинуло дві людини, ще вісім, за уточненням АТ "Харківгаз", отримали травми.