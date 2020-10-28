Під Харковом - вибух, десятеро постраждалих

Під Харковом - вибух, десятеро постраждалих

Укрінформ
Вибух на газорозподільній станції зафіксовано під Харковом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, посилаючись на власні джерела, вибух стався на газорозподільній станції у селищі Березівське на відстані 20 км від Харкова. На місці працюють пожежники та поліцейські.

Як каже директор Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, є десятеро постраждалих: "Лікарі надають допомогу на місці, важких транспортують до Харкова".

Офіційна інформація ще уточнюється.

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