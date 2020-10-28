Енергетики попередили про можливі відключення мереж через вибух газу під Харковом

Перевантаження електромережі в Дергачівському районі Харківщини у зв’язку з вибухом на газопереробній станції може призвести до аварійних ситуацій.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу роботи зі ЗМІ "Харківобленерго" Марина Шевченко.

"Енергетики попередили, що побутове та інше перенавантаження через нестачу газу може призвести до пошкодження електричних мереж, аварійного відключення та тривалого знеструмлення. Тому звертаємось до мешканців району з проханням утриматися від перенавантаження електромережі у зв'язку із відключенням газу", - зазначила Шевченко.

За її словами, внаслідок вибуху без газу залишилися 3500 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня об 11:47 до поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що у Дергачівському районі на території газопереробної станції стався вибух природного газу. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Усі обставини події встановлюються.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще дев'ять отримали травми.

За словами голови ХОДА Олексія Кучера, від газопостачання тимчасово відключені 10 міст та селищ району.

Фото: hk.npu.gov.ua