Вибух під Харковом: двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих
Укрінформ
У результаті вибуху у Дергачівському районі Харківської області двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.
Про це повідомляє Нацполіція.
"Близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів", - йдеться у повідомленні.
На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Усі обставини події наразі встановлюються.