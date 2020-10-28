Вибух під Харковом: двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих

У результаті вибуху у Дергачівському районі Харківської області двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.

Про це повідомляє Нацполіція.

"Близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів", - йдеться у повідомленні.

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На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Усі обставини події наразі встановлюються.