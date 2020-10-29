Вибух газу під Харковом: помер один із восьми постраждалих

Кількість жертв вибуху газу на Харківщині 28 жовтня зросла: у реанімації помер один з 8-х постраждалих, яких учора було госпіталізовано до Харківської міської лікарні швидкої допомоги.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів завідувач опіковим відділенням цієї лікарні, заслужений лікар України Аслан Цогоєв.

"О 07:40 у реанімації помер один з 8 постраждалих. Йому був 61 рік, мав опіки 70 процентів поверхні тіла, черепно-мозкову травму та перелам стегна", - зазначив Цогоєв.

За його словами, зараз у реанімації - один постраждалий: "В нього опіки 50 процентів тіла. Стан важкий".

"Ще четверо постраждалих - у палатах опікового відділення, в них опіки від 20 до 40 процентів, стан стабільний", - додав лікар.

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За його словами, щодо інших, то один із постраждалих з незначними опіками обличчя перебуває у відділенні політравми: "Вночі йому зробили операцію коліна правої ноги. Ще одна людина без травм - у відділенні терапії через підвищення тиску".

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня близько 11:47 до поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу. На місце події терміново виїхали кілька бригад швидкої допомоги, слідчо-оперативна група та рятувальники зі спецтехнікою.

Внаслідок вибуху на місці загинуло дві людини, ще вісім, за уточненням АТ "Харківгаз", отримали опікові та інші травми.

За словами прессекретаря АТ "Харківгаз" Ольги Клименко, усі десятеро, хто був під час вибуху на пункті "Березівський" - співробітники Дергачівського підрозділу АТ "Харківгаз". "Вони займалися плановими роботами. Обставини вибуху уточнюватиме фахова комісія, можливо, на державному рівні. Зараз на місцевому рівні вирішується питання щодо матеріальної допомоги для 7-х постраждалих та сім'ям людей, які загинули. Газовики регіону здають кров для постраждалих", - поінформувала Клименко.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Фото: ДСНС