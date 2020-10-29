Співробітники Харківгазу здають кров для постраждалих під час вибуху

Співробітники АТ «Харківгаз» здають кров для постраждалих під час вибуху 28 жовтня на газорегуляторному пункті в селищі Березівське, що у Дергачівському районі Харківської області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила телефоном прессекретар АТ «Харківгаз» Ольга Клименко, яка наразі їде до Харківської міської лікарні швидкої допомоги здавати кров.

«За уточненими даними, під час вибуху двоє людей загинули та вісім постраждали. Усі постраждалі зараз знаходяться у Харківській міській лікарні швидкої допомоги, семеро - у опіковому відділенні та одна людина - у відділенні політравми. Як раз для них зараз і здають кров співробітники АТ «Харківгаз», - зазначила Клименко.

За її словами, усі десятеро, хто був під час вибуху на пункті «Березівській», - співробітники Дергачівського підрозділу АТ «Харківгаз». Вони займалися плановими роботами, повідомила Клименко, додавши, що обставини вибуху уточнюватиме фахова комісія, можливо, на державному рівні.

«Зараз на місцевому рівні вирішується питання щодо матеріальної допомоги для 8-х постраждалих та сім'ям двох людей, які загинули», - додала прессекретар.

Щодо двох загиблих, то, як сказав начальник пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін, тіла обох увечері дістали з-під зруйнованих конструкцій. Подальші дії щодо них проводять слідчі поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня, близько 11:47 до поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що на території газопереробної станції у Дергачівському районі стався вибух природного газу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

У результаті вибуху загинули двоє людей. Семеро з постраждалих госпіталізовані до опікового центру Харківської міської лікарні швидкої допомоги, четверо з них знаходяться у реанімації, двоє - у вкрай важкому стані, одна людина - у відділенні політравми.

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За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. Покарання згідно з санкцією статті передбачає ув’язнення на строк від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.