Через вибух під Харковом відключать газ у десятьох населених пунктах

Про це, передає Укрінформ, повідомляє пресслужба Харківської ОДА з посиланням на голову ХОДА Олексія Кучера.

"Зараз обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії. Загинуло двоє людей, ще 9 - постраждали. Усі (включаючи сім"ї загиблих - ред.) отримають медичну та матеріальну допомогу", - зазначив Кучер.

За його словами, дев'ятеро постраждалих направлені до медзакладів: "Двоє - до лікарні у Дергачах, семеро - до Харківської міської лікарні швидкої допомоги ім. Мещанінова, двоє - у тяжкому стані".

"На місці вибуху працюють підрозділи ДСНС та бригади центру медицини катастроф. Ситуація під контролем»", - підкреслив голова ОДА.

За його словами, через аварію частина населених пунктів, які обслуговувала підстанція, будуть відключені від газопостачання: "Вже завтра газопостачання до будинків місцевих жителів буде відновлено.

"Без газу залишилися 3 500 осіб. Від газопостачання будуть тимчасово відключені с. Дворічний Кут, с. Григорівка, смт Пересічне, м. Південне, смт Вільшани, с. Протопопівка, с. Ярошівка, с. Гуківка, с. Тернова, с. Польова", - уточнив Кучер.

Він запевнив, що наслідки аварії будуть усунені "якнайшвидше".

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня, близько 11:47 до поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що на території газопереробної станції у Дергачівському районі стався вибух природного газу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

У результаті вибуху загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали. Семеро з них госпіталізовані до опікового центру Харківської міської лікарні швидкої допомоги, у тому числі четверо - у реанімації, один - у палаті інтенсивної терапії, двоє - у відділенні політравми.