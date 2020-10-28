Тіла двох загиблих від вибуху біля Харкова досі під завалами – Аваков

Про це на засіданні уряду сказав очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Харківській області в Дергачівському районі на газорозподільчому пункті стався вибух. Внаслідок цього, на жаль, загинули 2 особи, тіла зараз під завалами, є й інші постраждалі. Цих людей госпіталізовано до лікарні», - поінформував глава МВС.

За інформацією Авакова, о 13:30 пожежу ліквідовано.

Від ДСНС на місці події працює спецбригада, 300 осіб та 7 одиниць техніки, там зараз поліцейські, рятувальники, уточнив керівник міністерства.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попросив Міністерство енергетики контролювати ситуацію, а ДСНС - доповідати щодо ліквідації наслідків події.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня близько 11:47 на території газопереробної станції у Дергачівському районі, що на відстані 20 км від Харкова, стався вибух. Дві людини загинули, ще дев'ять постраждали, із них сім - з опіками (чотири особи в реанімації з опіками від 50 до 70% поверхні тіла, стан важкий).

За фактом події слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України.

Фото: ДСНС