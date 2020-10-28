Четверо постраждалих від вибуху під Харковом - у тяжкому стані

З місця вибуху на газопереробній станції у селищі Березівському Дергачівського району до опікового відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги доставлено семеро постраждалих.

Прокоментував їхній стан кореспонденту Укрінформу завідувач відділення, заслужений лікар України Аслан Цогоєв.

"Семеро постраждалих доставлено у наше відділення. Із них четверо знаходяться у реанімації - опіки від 50 до 70 процентів поверхні тіла. Стан важкий", - зазначив лікар.

За його словами, ще двоє постраждалих від вибуху госпіталізовані з опіками 15-20 процентів поверхні тіла: "Стан стабільний".

Ще один постраждалий переведений із опікового відділення до відділення політравми: "У нього черепно-мозкова травма, є й опіки 15% поверхні тіла", - додав Цогоєв.

За його словами, вік постраждалих - від 35 до 60 років: "Усі отримують медичну допомогу за протоколом. Прогнози щодо реанімації робити зарано".

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня близько 11:47 на території газопереробної станції у Дергачівському районі, що на відстані 20 км від Харкова, стався вибух. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро постраждали, з них семеро - з опіками, двоє - з травмами.