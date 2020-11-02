Жодна область не готова до пом’якшення карантину: найбільше хворих у трьох регіонах

Станом на 2 листопада місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (513,4 на 100 тис. осіб), Житомирській (437,7) та Хмельницькій ( 430,7) областях.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (114,7), Дніпропетровській (136,0) та Вінницькій (154,0) областях.

У Києві цей показник становить 266,3, а середній по Україні - 258,8 на 100 тис. населення.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому зафіксовано значне поширення COVID-19.

Читайте також: В Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.