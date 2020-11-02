ПЛР-тести роблять усім без винятку хворим на пневмонію – МОЗ

Усім без винятку хворим на пневмонію роблять ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ПЛР-дослідження робляться в тому числі усім людям, які мають пневмонію. Незалежно від того, яка була симптоматика захворюваності. У будь-якому випадку усім без винятку пневмоніям робляться тестування", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за минулий тиждень було протестовано 37 265 пневмоній, що на 9 тисяч більше, ніж було на позаминулому тижні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.