На ратуші Львова вивісили банер з карикатурою на суддів КСУ

Вранці на львівській ратуші вивісили банер з карикатурою на суддів КСУ і гаслом "Конституційний суд на службі у корупціонерів". А напередодні ввечері активісти пікетували ЛОДА, з вимогою не допустити скасування електронного декларування.

Таким чином міська влада Львова висловлює свою позицію щодо прийняття рішення КСУ про скасування електронного декларування, передає кореспондент Укрінформу.

Кількаметровий банер з зображенням маріонетки-судді, якою керує чорна рука, вивісили над головним входом до Львівської міської ради. Під карикатурою гасло - "Конституційний суд на службі у корупціонерів". Таким чином мерія висловлює політичну позицію щодо рішення Конституційного суду України про скасування електронного декларування доходів.

Напередодні ввечері під стінами Львівської ОДА пройшла акція протесту проти скандального рішення КСУ, організована активістами "Самопомочі", "Голосу" і УГП. Активісти з плакатами "Геть вовків в суддівських шкурах", "Ми проти продажного суду" та ін. вимагали не допустити скасування електронного декларування.

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Мер Львова Андрій Садовий, який зараз знаходиться на самоізоляції, написав у Фейсбуці, що Львів сказав чітке Ні! "вовчим" рішенням Конституційного суду. Електронне декларування має бути публічним, а за незаконне збагачення чиновники мають нести покарання. "Це була попереджувальна акція, але пам’ятайте, що Львову не вперше починати революцію. Не допустимо державний антиконституційний поворот!", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі, перевірку е-декларацій Нацагентством з питань запобігання корупції.