Керівнику тюрми-катівні в окупованому Донецьку повідомили про підозру

Головному «кату» підпільної в’язниці «Ізоляція», розташованої в окупованому Донецьку, заочно повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це 29 жовтня повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році за вказівкою 30-річного мешканця Макіївки озброєні представники незаконного воєнізованого формування «Министерство государственной безопасности», що контролюється РФ, у Донецьку захопили територію колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

Під керівництвом підозрюваного на захопленому підприємстві бойовики облаштували власну «катувальну базу», де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

Незаконно ув’язнених громадян годинами катували електричним струмом, били, тримали в нелюдських умовах без їжі та води і примушували до тяжкої праці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури співробітниками слідчого управління ГУ НП у Донецькій області керівнику підпільної в’язниці «Ізоляція» заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.

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Досудове розслідування триває. Встановлюється коло потерпілих осіб, а також інших учасників НЗФ РФ, причетних до скоєння вказаних злочинів.