Зеленський прибув на Луганщину

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Програмою робочої поїздки передбачено, що Зеленський відвідає навчальний заклад з посиленою військовою підготовкою.

Він також ознайомиться зі станом реалізації програми «Велике будівництво» у регіоні.

Як повідомлялося, перед цим Президент побував на Донеччині, де взяв участь у відкритті льодової арени Mariupol Ice Center. У Маріуполі він також обговорив з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту.

У Слов'янську Зеленський відкрив після реконструкції Обласний діагностичний центр з консультативною поліклінікою, а у Краматорську відвідав новозбудовану льодову арену та спортивно-оздоровчий комплекс, які входять до Національної програми «Велике будівництво».