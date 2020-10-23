МОЗ назвало області з найвищими COVID-показниками
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Хмельницькій - 347,9 на 100 тис. осіб, Сумській - 327,7, Тернопільській - 321,4 та Чернівецькій - 319,2 областях.
Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Кіровоградській - 64, 2, Вінницькій - 103, 4, Херсонській - 120,8 областях.
У Києві цей показник становить 225,0 на 100 тис. осіб, а загалом по Україні - 209,7 на 100 тис. населення.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.
Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка оновила рівні епідемічної небезпеки поширення СOVID-19.
В Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.