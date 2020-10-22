Зеленський просить тергромади повідомляти, хто і де «віджав» державні землі

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників об’єднаних територіальних громад з проханням надавати правоохоронцям інформацію щодо відомих їм випадків незаконного виведення земель з державної власності.

Про це він заявив під час круглого столу з представниками ОТГ Волині, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми повинні всі ці землі відстоювати. Вони були державними – треба їх повертати й віддавати громадам. Громади повинні довіряти державі – ми зацікавлені, щоб такий ресурс, який може поповнювати місцевий бюджет, дійсно використовували. І ці гроші від оренди землі витрачати на школи, садочки, інфраструктуру та дороги», – сказав Президент.

Він нагадав, що наразі, згідно з нещодавно підписаним указом «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», вдасться передати громадам трохи більше двох мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення з державної власності.

Зеленський додав, що всі технічні процедури щодо передачі землі необхідно завершити до кінця цього року.

Водночас Президент підкреслив, що ще п'ять мільйонів були вкрадені з державної власності в попередні роки, поки діяв мораторій на продаж землі.

У свою чергу голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко розповів, що Кабінет Міністрів уже підготував проєкт розпорядження з процедурою передачі сільгоспземель місцевим громадам. За його словами, уряд може ухвалити документ уже наступного тижня.

«Всі без винятку громади отримають землю, яка була вкрадена в органів місцевого самоврядування з 2002 року, коли право розпоряджатися землею передали на райдержадміністрації, а потім на Держгеокадастр. Тепер ви стаєте повноцінними господарями. І це – вже ваша земля», – сказав Лещенко.

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Під час обговорення перспектив передачі у комунальну власність земель інших видів призначення – лісового та водного фондів – Президент зауважив, що відповідний законопроєкт уже внесений до Верховної Ради.

Окремо, за даними ОП, учасники зустрічі обговорили можливості залучення інвестицій як важливого чинника розвитку громад.

Глава держави заявив, що для центральної влади важлива розбудова місцевих доріг паралельно з державними, оскільки це допоможе розвитку як внутрішнього, так і іноземного туризму.

«Ми будемо знаходити різні підходи для того, щоб максимально передавати все громадам. Це в принципі філософія й моя, і всіх наших хлопців та дівчат, які працюють поруч», – додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ,Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Волині.

15 жовтня Президент підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

Фото: пресслужба Президента