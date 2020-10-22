Зеленський оглянув ремонт «Варшавської траси»

Президент Володимир Зеленський на Волині ознайомився з перебігом ремонтних робіт на трасі, що веде до пункту пропуску на українсько-польському кордоні “Ягодин” та доручив до літа відремонтувати автошлях до Шацьких озер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“У межах робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ремонтних робіт на ділянці автодороги М-07 Київ ‒ Ковель ‒ Ягодин (на Люблін). Оновлення траси здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво», - поінформували в ОП.

«Велике будівництво»: На Волині Володимир Зеленський поставив завдання до літа завершити спорудження дороги до Шацьких озер / Фото: Офіс Президента

Зазначається, що ця дорога є однією зі стратегічних для держави: на ній висока інтенсивність руху, траса веде до одного з найбільших в Україні пунктів пропуску на кордоні – «Ягодин», тому її називають «Варшавська траса».

Автодорога збігається з транспортним коридором Балтійське море – Чорне море, а також є частиною міжнародної автомагістралі Е373.

Президенту розповіли, що протяжність М-07 у регіоні становить майже 160 км, а в напрямку Ковель – Ягодин – 60,4 км. З 2001 по 2019 рік було реконструйовано 30 км дороги. Цьогоріч на трасі проводяться будівельні роботи загальною вартістю 107,1 млн грн.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков поінформував, що на трасі М-07 у напрямку пункту пропуску «Ягодин» у цьому році відбулася реконструкція та розширення дорожнього полотна до першої категорії.

За його словами, найбільший обсяг робіт виконано ближче до кордону, наступного року заплановане розширення та реконструкція пункту пропуску «Ягодин».

«У планах – щоб М-07, вся після Ковеля й до кордону, була першої категорії», – сказав очільник Укравтодору.

Повідомляється, що розширення до першої категорії проводилося також на трасі Н-22 Київ – Рівне.

Крім того, за даними ОП, повністю завершений обхід міста Луцька.

У той же час Кубраков зауважив, що половина автошляхів у Волинській області вже в “нормальному стані” й додав, що у межах «Великого будівництва» цьогоріч тут оновлюють не тільки міжнародні, національні та регіональні дороги, а й 67 км територіальних доріг.

Керівник Укравтодору додав, що на 2021 рік залишилися територіальні автошляхи, зокрема дорога, що веде до Шацьких озер, яку починають відновлювати в цьому році, а завершити планують у наступному.

«Давайте так, щоб до літа все зробити. Все-таки Шацькі озера – це один з найкращих українських туристичних «магнітів», – поставив завдання Президент.

В ОП додали, що загалом у Волинській області в межах Національної програми «Велике будівництво» цьогоріч планується відремонтувати 156 км доріг, на близько 100 км вже зроблено верхній шар.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Волині.